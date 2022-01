L'invité actu : Faut-il se ruer sur les poêles à bois ? sur Auvio

La hausse des prix de l'énergie inquiète les consommateurs, encore plus en cette période hivernale où la question du chauffage est un point crucial. Face à cette problématique, la solution du chauffage au bois semble tirer son épingle du jeu. En effet, de plus en plus de citoyens pensent à investir dans un poêle à bois. Est-ce réellement une solution ? Quel avantage, tant sur le plan économique qu'écologique ? Qu'est-ce que cela implique en terme d'installation ? On en parle avec Jonas MOERMAN, conseiller énergie climat chez EcoConso.