L'invité actu : L'affaire Novak Djokovic sur Auvio

Thierry ZINTZ, sociologue du sport, sera avec nous pour intervenir sur l’affaire Djokovic. Le serbe est au centre de toutes les attentions ces derniers jours continuant d’entretenir le doute sur sa possible vaccination. S’il a cru en être exempté par la fédération de Tennis, Djoko devra finalement bel et bien présenter un pass vaccinal à l’Australian Open qui débute ce lundi. Et ce, sur ordre gouvernemental. Alors faudra-t-il compter avec le numéro 1 mondial durant la quinzaine australienne ? On en parle avec Thierry ZINTZ, sociologue du sport.