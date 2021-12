L'invité actu : Procès des attentats de Paris: critiques des enquêteurs belges sur Auvio

Le procès des attentats de Paris suit son court. 7 enquêteurs belges spécialistes de l’antiterrorisme sont auditionnés depuis une semaine. Ils essuient bons nombres de critiques des avocats la défense et de la partie civile, agacés par leur attitude apparemment désinvolte, entre refus de répondre et incapacité à donner des détails. Peut-on réellement remettre en cause ce travail d’enquête ? Est-ce normal de critiquer ces enquêteurs ? Quels sont les risques et les enjeux que cela implique ? On en parle avec Michael DANTINNE, professeur de criminologie à l’ULiège, spécialistes des questions te