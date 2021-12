L'invité actu : Funérailles du Grand Jojo sur Auvio

Les funérailles du Grand Jojo auront lieu ce mercredi à 11h à la Basilique de Koekelberg. Une semaine après son décès, les fans auront l’occasion de rendre un dernier hommage à l’icône populaire. Un enterrement qui s’annonce haut en couleur avec orchestre, personnalités artistiques et politiques belges, et quelques 4000 personnes attendues. Arnaud MONTERO a est allé à la rencontre d’un groupe Lessinois qui assurera l‘accompagnement musical en parlera ensuite avec Cyril FORTHOMME, ami, grand fan et archiviste de l’icône belge qui procèdera à son éloge funèbre ce mercredi