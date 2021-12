L'invité actu : Nouvelles mesures COVID et impact sur les écoles sur Auvio

L’enseignement est l’un des secteurs les plus concernés par les dernières mesures annoncées vendredi. Port du masque obligatoire dès 6 ans, retour de l’enseignement hybride, fermeture des écoles dès le 20 décembre, … Autant de mesures qui nécessitent, une fois de plus, une nouvelle organisation. Les directeur.rices d’établissements sont usés et le font savoir. On fait le point ce mardi sur la situation avec Dominique VERLINDEN, directeur de l’école communale du centre à Uccle.