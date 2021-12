Passés en phase 1B, les hôpitaux doivent réserver aux patients Covid la moitié de leurs lits de soins intensifs. Qui dit lits réservés, dit moins de lits accessibles aux autres patients, et report des opérations non urgentes. Quel patient est prioritaire ? Comment choisir ? Quelle opération est considérée comme moins urgente ? On en parle avec Manfredi VENTURA, directeur médical du grand hôpital de Charleroi.