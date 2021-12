L'invité actu : Journée mondiale de lutte contre le SIDA sur Auvio

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, la Plateforme Prévention Sida lance une nouvelle campagne « Le VIH/SIDA existe encore, mais… ». L’association entend rappeler l’importance de manifester sa solidarité à l’égard des personnes séropositives, encore trop victimes de stigmatisation et discrimination. Depuis 2020, on décompte 21% en moins de cas diagnostiqués, mais sont-ils pour autant moins nombreux ? Qu’en est-il du taux de dépistage ? Quel impact de la crise sur le nombre d’infections au VIH ? On en parle avec Thierry MARTIN, directeur de la Plateforme Prévention Sid