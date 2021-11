Invité actu

Sophie BREMS pose ses questions à Matthieu STORDEUR. Membre de la société des explorateurs français, cet aventurier professionnel a été le premier français à détenir le record du monde en solitaire et sans assistance jusqu'au Pôle Sud. A travers ses exploit, il entend soutenir et valoriser l'entrepreneuriat par la microfinance. Témoin des bouleversements climatiques, il partage ses aventures à travers des conférences, des films et des livres, dont « Le Continent blanc, 51 jours seul en Antarctique »