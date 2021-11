L'invité actu : Testing & Tracing: comment gérer le flux croissant ? sur Auvio

Les chiffres de l’épidémie continuent d’augmenter avec certaines conséquences sur nos outils de lutte anti covid. Avec plus de 100.000 tests PCR analysés quotidiennement, nos services de Testing et Tracing se trouvent dans une situation critique. Quelle est la capacité de tests maximale ? Comment les labos suivent-ils ce rythme effréné ? On en parle avec Alin DEROM, président de l’Union professionnelle belge des médecins spécialistes en biopathologie médicale.