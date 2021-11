L'invité actu : Protestation des policiers et policières sur Auvio

La circulation a à nouveau été perturbée ce jeudi juste avant l'heure de pointe du soir, sur la Petite Ceinture de Bruxelles et aux abords de la rue de la Loi en raison d'une manifestation de policiers. Ces derniers protestent depuis plusieurs jours contre la révision de l'organisation des fins de carrière et contre le blocage des négociations sur une revalorisation salariale. On fait le point sur la situation avec Vincent GILLES, président SLFP Police.