L'invité actu : Grogne du secteur du commerce alimentaire sur Auvio

C’est ce mercredi qu’ont lieu les ultimes négociations entre les organisations syndicales et le banc patronal du secteur du commerce alimentaire. Le front commun déplore une nouvelle fois que l'augmentation salariale soit limitée à une marge de 0,4 % pour la période 2021-2022. Excédés par ces attitudes « provoquantes et irrespectueuses » des dirigeants, les ouvriers organiseront de multiples actions dès demain, et empêcheront toutes marchandises de sortir des dépôts si aucun accord n’est trouvé. Alors les rayons resteront-ils vides ? Qu’attendre de ces négociations ? On en parle avec Tangui