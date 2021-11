Le comptage annuel des chevreuils en Forêt de Soignes de 2021 confirme la tendance à la baisse depuis 2014. Il semble de plus en plus probable que ce soit bien la population de chevreuils qui diminue et non leur visibilité qui s’amenuise, bien que cette hypothèse ne puisse encore être totalement exclue. Quelle en est la cause ? On en discute avec Stéphane VANWIJNSBERGHE, directeur chez Bruxelles Environnement.