Plus de 80 pays, dont l’UE et les Etats-Unis, se sont engagés ce mardi, lors de la COP, à réduire leurs émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, de 30 % d’ici 2030 par rapport à 2020. Pourquoi le limiter ? Quel sera l’impact de cette décision ? Comment y parvenir ? On en parle avec Cathy CLERBAUX, professeur en science de l’atmosphère et du climat à l’ULB.