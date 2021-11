L'invité actu : Comment célébrer nos disparus et à quoi cette tradition nous renvoi-t-elle ? sur Auvio

Ce 2 novembre, comme le veut la tradition, nous célébrons nos morts au travers de ce que l'on appelle "la fête des morts". La commémoration des défunts est un rituel millénaire pratiqué dans de nombreuses religions et cultures à travers les morts. Comment célébrer nos disparus et à quoi cette tradition nous renvoi-t-elle ? On en parle avec la philosope des sciences Vinciane DESPRET, auteure de "Au bonheur des morts" (La Découverte)