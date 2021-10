L'invité actu : sur Auvio

L'invité dans l'actu : Caritas International et Justice & Paix lance ce lundi Walk in my shoes. Il s'agit d'un serious game digital qui vous invite à marcher dans les pas de Sifa du Congo, d’Hassan de Syrie et de Senait d’Erythrée et à faire avec eux les choix difficiles qu’imposent le trajet d’exil aux personnes réfugiées. L’outil développée avec le soutien de la Coopération belge au développement a été construit en grande partie sur base des témoignages réels de demandeur/ses de protection internationale, et avec l’aide de personnes réfugiées et d’enseignant-e-s. On en parle avec Gilles CN