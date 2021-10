L'invité actu : A l'aube de la COP26, le collectif Rise for Climate organise une assemblée citoyenne. sur Auvio

A quelques jours du début de la COP26 à Glasgow, le collectif citoyen Rise for Climate organise une assemblée citoyenne ce jeudi de 17h30 à 19h place Schuman. Ils revendiquent à l’occasion du sommet du Conseil européen, une loi climat européenne radicale et plus contraignante pour lutter contre les causes et les conséquences du dérèglement climatique. On en parle avec Kim LÊ QUANG, co-leader de Rise for Climate Belgium.