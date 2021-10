L'invité actu : Des militants de la FGTB condamnés sur Auvio

La Cour d’appel de Liège a condamné ce mardi 17 militants de la FGTB, dont le président Thierry Bodson, poursuivis pour avoir participé au blocage de l’autoroute E40, à hauteur du viaduc de Cheratte, à Liège, le 19 octobre 2015. L’arrêt de la circulation sur cet axe avait provoqué d’importants embouteillages. Les peines encourues vont de 15 jours à 1 mois avec sursis et à des amendes allant de 200 à 350 euros. Pour le syndicat socialiste, "cette décision et les arguments qui la fondent constituent une entrave méchante à la liberté d’expression, à la liberté de manifester et d’exercer le droi