L'invité actu : Aviato, le salon de l'emploi dans le secteur de l'aéroportuaire sur Auvio

Ce mardi 19 octobre, Aviato, la maison de l'emploi de Brussels Airport, organise le plus grand salon belge de l'emploi dans le secteur aéroportuaire. Quelques 400 postes sont à pourvoir pour le deuxième pôle économique du pays. Après la crise traversée, et la perte de 4.000 emplois à l’aéroport, le secteur semble se redresser. Mais cela suffira-t-il ? Comment se porte le secteur de l’aviation ? Quels postes sont à pourvoir ? On en parle avec Isabelle BORLI directrice générale d’Aviato