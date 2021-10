L'invité actu : Projet "STOEMP": mesurer l'exposition aux champs électromagnétiques sur Auvio

Bruxelles lance, dès ce vendredi 15 octobre, un projet pilote pour suivre en temps réel l’exposition aux champs électromagnétiques. 40 capteurs seront installés dans le sud de la Région bruxelloise afin de suivre en temps réel l’évolution de l’exposition aux champs électromagnétiques. Le projet « STOEMP : Stochastic geometry modeling of public exposure to EMF » vise à développer un modèle permettant de prédire l’exposition aux ondes. Un modèle particulièrement intéressant à l’heure où la 5G est amenée à se développer à Bruxelles. On en parle avec Quentin GONTIER, chercheur du projet STOEMP e