L'invité actu : Vers la digitalisation du système judiciaire ? sur Auvio

Le gouvernement fédéral est parvenu à un accord sur le budget 2022 ce mardi. Parmi les nombreux dossiers, la question de la modernisation et de la numérisation de l’Etat, via par exemple la plateforme Just-On-Web. Ce portail en ligne permettra la digitalisation des dossiers judiciaires. Quel sera le processus exact ? Quel impact sur notre système judiciaire ? La crise sanitaire a-t-elle accéléré les choses ? On en parle avec Marie MESSIEAN, présidente de l’ASM (Association Syndicale des Magistrats).