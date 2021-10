L'invité actu : Les vins de Bordeaux s'adaptent aux changements climatiques sur Auvio

A Bordeaux, comme dans d’autres régions viticoles, le climat met au défi les vignerons. Ils ont déjà fait évoluer leurs pratiques et innovent pour continuer à proposer des vins de qualité, équilibrés et aromatiques. Au-delà de ces mesures d’adaptation, la filière des vins de Bordeaux anticipe collectivement, repense le vignoble et poursuit ses actions d’atténuation pour tendre vers la neutralité carbone. Quelles sont les nouvelles pratiques ? Pourquoi l’introduction de nouveaux cépages permet de s’adapter au changement climatique ? Quelles sont les mesures prises pour participer à la réducti