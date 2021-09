L'invité actu : Sondage sur l'âgisme sur Auvio

Ce mercredi 29 septembre, à l’approche de la Journée internationale des personnes âgées (1er octobre), Amnesty International rend publics les résultats d’un nouveau sondage sur l’âgisme à l’encontre des personnes âgées de plus de 55 ans en Belgique francophone. Ce sondage montre notamment que plus d’un·e aîné·e sur quatre est confronté·e à au moins un type de maltraitance et que sept sur dix sont victimes de préjugés en raison de leur âge. Quelles sont ces discriminations ? Comment les expliquer et comment y faire face ? On en parle avec Philippe HENSMANS, directeur d’Amnesty International B