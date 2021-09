L’écrivain Flore VASSEUR sera avec nous pour son premier long métrage de cinéma documentaire « Bigger than us ». Aller à la rencontre de jeunes gens qui se lèvent pour « réparer le monde » : des garçons et filles d’à peine vingt ans - hier encore des enfants - mais qui, comme saisis par un sentiment d’urgence et d’injustice, se lancent dans des combats plus grands qu’eux, tel est le propos de son premier film.