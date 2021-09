L'invité actu : Sensibilisation au désarmement nucléaire sur Auvio

Ce mardi marquera le coup d'envoi d'une semaine d'actions belges et européennes en faveur de la sensibilisation au désarmement nucléaire. "Utilisées, les armes nucléaires provoqueraient des conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques et irréversibles, s'étendant sur des décennies et traversant les frontières géographiques" rappelle la CNAPD, la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie. On en parle avec Samuel LEGROS, chargé de recherche et de plaidoyer à la CNAPD. Il s’occupe essentiellement de la recherche et de la rédaction des analyses et des prises