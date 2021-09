L'invité actu : Donner une valeur économique aux services rendus par la nature ? sur Auvio

Depuis vendredi et durant toute cette semaine se tient à Marseille le congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Face aux ravages causés par les activités humaines sur la nature, comment mieux la protéger ? Des économistes, des institutions et des ONG défendent l'idée de donner une valeur économique aux services qu'elle nous rend, mais l'exercice est compliqué et ne fait pas l'unanimité. Comment donner une valeur à la nature ? Doit-elle être au service de l’être humain ? Quelle règlementation imposer ? Et comment ? Faut-il craindre un greenwashing ? Réponse a