L'invité actu : Actions de protestation des soignants à Bruxelles sur Auvio

Le syndicat belge des praticiens de l'art infirmier Union4U, avec le soutien au collectif inter-hospitalier M.P.A.I. (Mouvement des Praticiens de l'Art Infirmier), a décidé de mener des actions de protestations ce lundi à Bruxelles afin de lancer un "SOS des soignants en détresse" à destination du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke. Les actions passeront par un mouvement de grève et un rassemblement devant le cabinet du ministre. Que revendiquent les infirmières et les infirmiers ? Quelles sont leurs attentes auprès de Frank Vandenbroucke? On en parle