L'invité actu : 7 millions d'euros pour lutter contre les plantes invasives sur Auvio

Un projet de 7 millions d’euros va être octroyé par le fédéral dans le but d’enrayer le développement des plantes envahissantes. Le projet « Life Riparias » a pour but de cartographier et identifier les techniques de luttes les plus efficaces pour éradiquer l’invasion des EEE (Espèces exotiques envahissantes). Pourquoi ces espèces sont-elles pointées du doigt ? Comment les éliminer ? Que justifie l’octroi d’un tel budget ? Quelles conséquences ? On en parle avec Marie PATINET, porte-parole le Life Riparias.