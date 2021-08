L'invité actu : Le congrès des sciences 2021 sur Auvio

Le Congrès des sciences 2021, la plus importante organisation en Fédération Wallonie‐Bruxelles de formation continue de professeurs de sciences et de géographie de l’enseignement secondaire se déroule à la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech du 24 au 25 août. Avec pour thème les « Solutions pour demain », le 59e congrès aborde la thématique du changement climatique et de son impact dans les disciplines enseignées. Comment faire évoluer l’enseignement de ces matières pour conscientiser au maximum les élèves aux urgences climatiques ? Les professeurs ont-ils les compétences, et outils, nécessaires