L'invité actu : un "camp climat" à Han-sur-Lesse sur Auvio

Nous l’avons vécu très directement à Rochefort et ailleurs en Belgique : les dérèglements climatiques ne sont plus une « perspective lointaine » : ce sont désormais des réalités sur l’ensemble de la planète et le dernier rapport du GIEC enjoint les gouvernements d’agir sans tarder pour limiter les conséquences du réchauffement. Un défi colossal mais qui doit être relevé coûte que coûte. Très conscients des enjeux pour leur génération, les jeunes sont en première ligne de la mobilisation pour le climat. Manifestations, grèves scolaires mais aussi prises de parole publique ou actions militante