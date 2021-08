L'invité actu : Incendies: quand et comment reboiser ? sur Auvio

Inondations au nord, incendies au sud. L’Europe n’a pas été épargnée par les catastrophes climatiques cet été. Si en Belgique, les tragiques inondations de la mi-juillet sont encore dans tous les esprits, les feux de forêts sévissent depuis maintenant deux semaines dans le bassin méditerranéen, notamment en Grèce en Turquie et au Maroc. La France et le Portugal sont également touchés. Des milliers d’hectares partis en fumée. Quand et comment ces forêts vont-elles se regénérer ? En combien de temps ? On fait le point sur la question avec Marc DUFRENE, professeur Agro-Bio Tech à Gembloux, ULiè