L'invité actu : Afghanistan: quelle position pour le Royaume-Uni ? sur Auvio

20 ans après leur chute, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan à la suite d’une offensive fulgurante, provoquant l’inquiétude de la communauté internationale. Non sans se faire attendre, Joe Biden s’est finalement exprimé, « défendant fermement » le retrait des troupes américaines et ne « regrettant rien ». Au Royaume-Uni, Boris Johnson pressé d’agir, appelle les Occidentaux à l’Unité face aux talibans et souhaite une réunion rapide des dirigeants du G7. Quelle est la position exacte des britanniques ? Pour sont-ils si impliqués ? Les enjeux sont-ils plus importants pour eux ? Si