L'invité actu : 15 aout: le coeur est-il à la fête ? sur Auvio

A la veille du week-end du 15 aout, les festivités traditionnelles s’organisent en Belgique. Mais tout le monde n’aura pas le cœur à la fête pour autant. Après une année 2020 perturbées par la crise sanitaire, la région d’Outre-Meuse doit aujourd’hui compter avec les tragiques inondations d’il y a un mois. La République Libre d’Outre-Meuse tenait cependant à organiser les festivités les plus normales possible. Mais est-ce réalisable ? Le cœur des Liégeois est-il à la fête ? Est-ce un moyen de leur remonter le moral ? On en parle avec Christian DEBURE, secrétaire général de la République Lib