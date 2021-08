L'invité actu : Le spectacle des Perséides ou pluie d'étoiles filantes sur Auvio

Le spectacle des Perséides, pluie d’étoiles filantes, culminera cette semaine dans la nuit du jeudi 12 au 13 août. Cette pluie de météorites intense et constante pourrait nous offrir, selon la NASA, entre 50 et 100 météores par heure. Qu’est-ce que les Perséides exactement ? Pourquoi apparaissent-elles toujours à la même période ? Quel est meilleur endroit pour les observer ? Le ciel sera-t-il assez dégagé ? On en parle avec

Yvan FONTAINE, responsable communication à l'Euro Space Center (Transinne)