L'invité actu : Le point sur la vaccination sur Auvio

En ce début de mois d’août, les grands centres de vaccination bruxellois ferment progressivement leurs portes (le centre du Heysel ferme ce mardi 10 août) et laissent la place à des actions de vaccination plus localisées. Signe que la crise sanitaire touche à sa fin ? Le nombre de personnes vaccinées à Bruxelles est pourtant bien inférieur au reste du Royaume et les infections sont en augmentation. Est-il donc judicieux de fermer les grands centres de vaccination ? Où en est-on réellement dans la gestion de cette crise dans la capitale ? Geoffroy FABRE interroge à ce sujet Muriel Moser, immu