L'invité actu : Le pass sanitaire en France sur Auvio

Dès ce lundi en France, le pass sanitaire sera exigé pour se rendre dans les cafés et les restaurants, y compris en terrasse. Une decision polémique qui impacte aussi les touristes belges. Pour mieux comprendre comment appréhender des vacances en France cet été, on retrouve notre correspondant à Nice, Michel BERNOUIN. Ensuite, Geoffroy FABRE interroge Laurent DUC, membre du directoire de l’UMIH (l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie), afin de comprendre comment les secteurs hoteliers et de la restauration accueillent ce pass sanitaire.