L'invité actu : La météo, l'enfer des cultures sur Auvio

L’été pourri que nous connaissons actuellement n’a pas que des conséquences sur notre moral. Les cultures de fruits et légumes souffrent du manque de soleil, de l’humidité et des températures anormalement basses. Après les sécheresses de ces dernières années, voici un problème de plus auquel les producteurs doivent faire face. Quelles sont les conséquences ? Comment y faire face ? Le bio est-il plus impacté ? Et quelles conséquences pour les consommateurs ? On en parle ce mardi avec Thomas GEERAERTS, producteur maraîcher bio à Fleurus.