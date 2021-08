L'invité actu : Les maisons de repos sont-elles en train de se vider ? sur Auvio

La dernière analyse des Mutualités Libres révèle que le nombre de résidents en maison de repos à Bruxelles et en Wallonie a significativement baissé en 2020 par rapport à 2019 dans le contexte de crise sanitaire. Le profil de ceux-ci a aussi changé puisque l’on comptabilise davantage de personnes dépendantes que précédemment. La consommation de médicaments est également inquiétante : plus de la moitié des résidents utilisent au moins 1 antidépresseur par an et près de la moitié d’entre eux en ont un usage chronique. Comment expliquer cela ? La crise sanitaire est-elle l’unique cause ? Une pr