L'invité actu : L'apprentissage des enfants face aux écrans sur Auvio

Les écrans nuisent à l'apprentissage des enfants. Beaucoup de professeur.e.s le constatent, l'utilisation par les enfants de smartphones retardent l'acquisition du langage, la communication et la psychomotricité. C'est l'objet d'une carte blanche publiée jeudi dans la Libre par Nadia ECHADI. Enseignante en primaire, elle est aussi fondatrice de Maxi Liens, une ASBL qui a pour but essentiel de venir en aide aux enfants en situation d'exil. Elle est également fondatrice d'Ergonomic Pédaconcept, concept pédagogique qui a pour but de faire changer la posture des écoles par rapport aux enfants.