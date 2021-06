Comment se déroule cette fin d’année un peu particulière dans les écoles primaires ? Les remises de CEB ont-elles pu se faire en présentiel ? On évoquera aussi de la préparation de la rentrée prochaine, à quoi vont ressembler les vacances pour les enseignant.e.s et directeur.rice.s d’école ? On en parle avec Stéphanie GOB, la directrice de Notre-Dame des Grâces à Woluwe Saint-Pierre.