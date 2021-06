L'invité actu : Il existait des dentistes en Egypte ancienne sur Auvio

Il y a plus de 6 ans, les Musées royaux d’Art et d’Histoire et les Cliniques universitaires Saint-Luc s’associaient pour un projet de scans de momies dans le cadre d’une thèse. Quelques années après, l’analyse minutieuse des données obtenues et l’emploi d’une imprimante 3D ont permis aux chercheurs de faire une découverte exceptionnelle sur une des momies scannées. En effet, l'analyse du modèle 3D de la mâchoire de la momie d'Osirmose a révélé que le maxillaire supérieur comportait des traces d’extraction d’une racine dentaire ainsi que d’une ouverture d’une lésion osseuse dentaire avant la