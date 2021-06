L'invité actu : Comment bien partir en vacances cet été ? sur Auvio

La période des vacances arrive petit-à-petit, et avec elle son lot de tracas et d’interrogations… Vaccination, test PCR, certificat de rétablissement… Quels documents doit-on fournir pour voyager ? Une nouvelle ligne d’information vient d’ouvrir en Wallonie, elle est dédiée au certificat sanitaire européen et à l’application CovidSafe. Alors comment ça marche ? Qui appeler ? Combien d’appels depuis l’ouverture de la ligne ? Quelles sont les préoccupations principales des citoyens ? On fait le point avec Lara KOTLAR porte-parole de l’AVIQ, l’Agence wallonne pour une vie de qualité.