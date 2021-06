L'invité actu : Reprise, sous conditions, des vols vers le Maroc sur Auvio

Les vols vers le Maroc reprendront dès ce mardi 15 juin. Seuls les ressortissants étrangers et les voyages au motif exceptionnel seront autorisés à fouler le sol marocain. Une condition toutefois : avoir été vacciné et/ou présenter un test PCR négatif d’au moins 48h. Comment cette annonce est-elle perçue chez les belgo-marocain.e.s ? Doit-on s’attendre à un grand nombre de voyageurs ? Autoriser un retour au Maroc peut-il permettre de convaincre les hésitant.e.s et les plus sceptiques à se faire vacciner ? Quelle est la situation sanitaire sur place ? On en parle avec Mohammed AMEUR, ambassad