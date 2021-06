Demain entre 11h15 et 13h30 à peu près, la lune se glissera entre la terre et le soleil, provoquant une éclipse solaire partielle. Comment s’explique ce phénomène ? Pourra-t-on l’observer clairement en Belgique ? En quoi intéresse-t-il les astronomes ? On en parle avec Marie DOMINIQUE, chercheuse à l’Observatoire Royal de Belgique.