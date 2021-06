L'invité actu : Journée internationale des océans sur Auvio

A l’occasion de la journée internationale des océans ce mardi 8 juin, focus ce matin sur l’exploitation marine. Outre la pêche intensive, qui bouleverse l’écosystème, l'exploitation minière des grands fonds marins, tout comme l’exploitation du sable, constitue une grave menace pour les océans. Ceci entrainerait l’extinction d’espèces uniques et causerait des dommages irréversibles pour le plus grand écosystème de la planète abritant des créatures à peine connues, voire pas du tout. L’AIFM, Autorité Internationale des Fonds Marins, est d’ailleurs pointée du doigt, accusée d’être plus intéress