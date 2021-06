L'invité actu : Comission délibaritve autour de la 5G sur Auvio

La première commission délibérative de l'histoire de la démocratie, associant des citoyens tirés au sort et représentatifs de la population de la capitale et des députés, a adopté samedi 43 recommandations transmises au parlement bruxellois au sujet du déploiement de la 5G dans la capitale. Depuis le 29 avril dernier, 45 citoyens et 15 parlementaires se sont penchés sur les modalités de ce déploiement de la 5G, en tenant compte de l'environnement, de la santé, de l'économie, de l'emploi et des aspects technologiques. Alors quelle place pour les citoyens dans cette commission ? Leur vote aura