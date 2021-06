L'invité actu : La Belgique et Liège au sein du programme spatial européen sur Auvio

Le téléscope Euclid de l’Agence Spatiale Européenne est actuellement en test au Centre Spatial de Liège (le CSL). A quoi exactement est destiné ce téléscope ? 18 milllions d’euros destinés au projet d’extension des infrastructures du CSL et à sa capacité de test ont été investis par la Wallonie et la Politique scientifique fédérale : quel est l’enjeu pour le CSL au sein du programme spatial européen ? On en parle avec Christophe GRODENT, responsable des programmes au CSL.