L'invité actu : Premiers résultats du "Plan Bee" sur Auvio

Le miel comme alternative au sucre de betterave : depuis 2019, l’ASBL Nature et Progrès explore la possibilité de produire du miel en grande quantité en Belgique, sans engrais synthétiques ni pesticides. L’objectif serait de peu à peu remplacer une partie de la consommation de sucre issu de betteraves sucrières par du miel. On parle des premiers résultats du « Plan Bee » avec Marc FICHERS, secrétaire général de l’ASBL Nature et Progrès.