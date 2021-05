L'invité actu : Grève des médecin assistants sur Auvio

Les MACS, ou médecins assistants candidats spécialistes, ont annoncés une grève ce jeudi 20 mai. Ils dénoncent les conditions de travail qui leurs sont imposées durant leur stage post études, obligatoire pour exercer la médecine. Mais les horaires sont lourds : au moins 60 heures par semaine avec plusieurs gardes par mois. Et dans la réalité, les MACS font souvent beaucoup plus d'heures et n’ont pas de véritable contrat pour valoir leurs droits. Une réunion de la commission paritaire médecins hôpitaux aura lieu ce mercredi pour tenter de dégager un accord et d’éviter cette grève. Ces protest