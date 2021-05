L'invité actu : Pluie, vent, grisaille: est-ce normal en cette période ? sur Auvio

Les terrasses rouvrent, et les belges respirent. Ou du moins essaient, car difficile d’en profiter pleinement avec ce temps. Les journées se suivent et se ressemblent depuis quelques semaines, personne n’échappe aux averses, au ciel gris et aux températures anormalement fraiches. Et cette semaine s’annonce encore instable, avec de fréquentes averses pouvant devenir orageuses les après-midis. Comment expliquer ces mois d’avril et mai si maussades ? Est-ce pour autant un phénomène exceptionnel ? A quoi s’attendre pour les prochaines semaines ? On en parle avec Xavier FETTWEIS, climatologue à l