L'invité actu : Comment expliquer le naufrage de la Super League ? sur Auvio

L'invité dans l'actu: Après l'explosion en plein vol de la Super League, on revient sur le projet : qu'est ce qui a poussé ces équipes à se lancer dans cette entreprise risquée ? Quelles sont les causes de cet échec ? On se penchera aussi sur les liens entre sport et politique et en quoi l'image du football, "sport du peuple", sort égratignée de cet événement. On en parle avec Jean-Michel DE WAELE, sociologue du sport et professeur de science politique à l’ULB.